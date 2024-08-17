В Суворовском районе из горящего дома эвакуировали 12 человек

Фото ГУ МЧС по Тульской области.

К счастью, в пожаре никто не пострадал.

В Суворовском районе сегодня, 17 августа, произошел пожар в многоквартирном жилом доме в поселке Центральный на улице Маяковского.

Как сообщили в пресс-службе регионального МЧС, благодаря слаженным и оперативным действиям огнеборцев на пожаре никто не пострадал. Из квартир эвакуировали 12 человек, в том числе 2 детей.

— В результате происшествия в полу прогар площадью 1 кв. м. Огонь ликвидировали 11 специалистов и 4 единицы техники МЧС России, — отметили в ведомстве.

Причину возгорания предстоит установить дознавателям спасательного ведомства.