В выходные вернется июльская жара

Фото Алексея Пирязева.

Такая погода задержится в регионе до конца следующей рабочей недели.

Первая половина августа не особо радовала жителей Центральной России теплой погодой. Но уже в пятницу эта тенденция изменится — воздух прогреется до +23…+26 °С. Это соответствует климатической норме месяца.

— Выходные порадуют еще более теплой погодой, даже несмотря на небольшие дожди, которые возможны и в субботу, и в воскресенье. Регион уйдет от ночных холодов, температура не будет опускаться ниже +12…+17 °С, а днем ожидаются вполне июльские +22…+27 °С, — прогнозируют синоптики погодного центра «Фобос».

Причиной перемен в погоде станет атлантический циклон, который выйдет на север Европейской России, накрывая теплым сектором.

В начале недели тоже будет жарко — ожидается до +23…+28 °С.