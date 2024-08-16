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В выходные вернется июльская жара
Фото Алексея Пирязева.

В выходные вернется июльская жара

Такая погода задержится в регионе до конца следующей рабочей недели.

Первая половина августа не особо радовала жителей Центральной России теплой погодой. Но уже в пятницу эта тенденция изменится — воздух прогреется до +23…+26 °С. Это соответствует климатической норме месяца.

— Выходные порадуют еще более теплой погодой, даже несмотря на небольшие дожди, которые возможны и в субботу, и в воскресенье. Регион уйдет от ночных холодов, температура не будет опускаться ниже +12…+17 °С, а днем ожидаются вполне июльские +22…+27 °С, — прогнозируют синоптики погодного центра «Фобос».

Причиной перемен в погоде станет атлантический циклон, который выйдет на север Европейской России, накрывая теплым сектором.

В начале недели тоже будет жарко — ожидается до +23…+28 °С. 

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сегодня, в 14:44 +2
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