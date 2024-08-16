В Туле 17 и 18 августа отключат светофоры на нескольких улицах

Фото Алексея Пирязева.

В выходные, 17 и 18 августа, в Туле в связи с плановым ремонтом запланировано отключение светофоров, сообщили в управлении по транспорту и дорожному движению администрации города.

17 августа с 8.30 до 10.00 отключат светофоры на пересечении улиц Фридриха Энгельса и Льва Толстого. С 10.15 до 11.30 отключат светофоры на перекрестке улиц Фридриха Энгельса и Жаворонкова.

18 августа, с 8.30 до 16.30 планируется провести ремонт светофоров на пересечении улиц Фридриха Энгельса и Первомайской.

Автомобилистов и пешеходов просят быть внимательнее на указанных участках.