  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. В Туле 17 и 18 августа отключат светофоры на нескольких улицах - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
В Туле 17 и 18 августа отключат светофоры на нескольких улицах
Фото Алексея Пирязева.

В Туле 17 и 18 августа отключат светофоры на нескольких улицах

Устройства планируют отремонтировать.

В выходные, 17 и 18 августа, в Туле в связи с плановым ремонтом запланировано отключение светофоров, сообщили в управлении по транспорту и дорожному движению администрации города.

17 августа с 8.30 до 10.00 отключат светофоры на пересечении улиц Фридриха Энгельса и Льва Толстого. С 10.15 до 11.30 отключат светофоры на перекрестке улиц Фридриха Энгельса и Жаворонкова.

18 августа, с 8.30 до 16.30 планируется провести ремонт светофоров на пересечении улиц Фридриха Энгельса и Первомайской.

Автомобилистов и пешеходов просят быть внимательнее на указанных участках.

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
Автор:
Фотограф:
сегодня, в 14:40 0
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
ремонт светофоров

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
В выходные вернется июльская жара
В выходные вернется июльская жара
Пьяный туляк трижды ударил ножом охранника на Московском вокзале
Пьяный туляк трижды ударил ножом охранника на Московском вокзале
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.