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«За красивые номера!»: туляки выставили на продажу юбилейные купюры с Сочи за миллионы рублей
Фото из «Авито».

«За красивые номера!»: туляки выставили на продажу юбилейные купюры с Сочи за миллионы рублей

С чем связан такой всплеск — неизвестно.

Тульские «предприниматели» выставили на продажу сторублёвые юбилейные банкноты с Сочи, посвящённые чемпионату мира по футболу 2018 года. Цена самой дорогой купюры — 15 миллионов рублей.

На сайте «Авито» опубликовано шесть объявлений о продаже юбилейных сторублёвок. Счастья решил попытать коммерсант из Центрального района, который пытается продать банкноту «Сочи 2018» за 15 миллионов рублей.

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За эти деньги потенциальный покупатель может получить оригинальную олимпийскую банкноту с читаемым QR-кодом. Очевидно, такая высокая цена указана за «красивые номера». 

На сайте с объявлениями можно найти юбилейные купюры и дешевле. В пяти объявлениях цена разнится от 10 тысяч рублей до 3 миллионов. Некоторые продавцы, очевидно, решили идти ва-банк и обозначили стоимость сразу в десятки миллионов. 

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— Купюра редкая, коллекционная новая. Серия АА! Банкнота никогда не была в обороте, — указано в объявлении. 

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Автор:
сегодня, в 17:00 0
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