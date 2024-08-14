«За красивые номера!»: туляки выставили на продажу юбилейные купюры с Сочи за миллионы рублей

Фото из «Авито».

С чем связан такой всплеск — неизвестно.

Тульские «предприниматели» выставили на продажу сторублёвые юбилейные банкноты с Сочи, посвящённые чемпионату мира по футболу 2018 года. Цена самой дорогой купюры — 15 миллионов рублей.

На сайте «Авито» опубликовано шесть объявлений о продаже юбилейных сторублёвок. Счастья решил попытать коммерсант из Центрального района, который пытается продать банкноту «Сочи 2018» за 15 миллионов рублей.

За эти деньги потенциальный покупатель может получить оригинальную олимпийскую банкноту с читаемым QR-кодом. Очевидно, такая высокая цена указана за «красивые номера».

На сайте с объявлениями можно найти юбилейные купюры и дешевле. В пяти объявлениях цена разнится от 10 тысяч рублей до 3 миллионов. Некоторые продавцы, очевидно, решили идти ва-банк и обозначили стоимость сразу в десятки миллионов.

— Купюра редкая, коллекционная новая. Серия АА! Банкнота никогда не была в обороте, — указано в объявлении.