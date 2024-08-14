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За 2023 год в Тульской области произвели 913 тонн меда
Фото: ru.freepik.com.

За 2023 год в Тульской области произвели 913 тонн меда

92% от всей массы пришлось на хозяйства населения.

Ежегодно в августе отмечается три связанных между собой важных церковных торжества, а именно Спасы — Медовый, Яблочный и Ореховый. Первый праздник приходится на 14 августа — в день начала Успенского поста. 

Такое название Спас получил в честь пасечников, которые в это время обычно приступали к работе. Согласно поверью, если они не заломают соты, то пчелы из соседних деревень украдут весь урожай. Поэтому в этот день было принято прославлять их труд. 

По случаю праздника Туластат посчитал, что за 2023 год во всех хозяйствах Тульской области было произведено 913,3 тонны меда. 92% от всей массы пришлось на хозяйства населения. 
 

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Автор:
сегодня, в 16:40 0
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