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Туляк неправильно установил проточный водонагреватель: жители 15 квартир остались без газа на двое суток
Фото из архива Myslo.

Туляк неправильно установил проточный водонагреватель: жители 15 квартир остались без газа на двое суток

Ущерб от таких действий составил более 47 тыс. рублей.

В Туле участились случаи самовольного монтажа газового оборудования. Об этом рассказали в «Тулагоргазе». Так, с начала года произошло девять подобных ситуаций. Затраты по восстановлению газоснабжения легли на виновников инцидентов. Сумма ущерба составила более 165 тыс. рублей.

Так, в начале августа в одном из многоквартирных домов по ул. Металлургов самовольная замена газовой колонки и ее неправильное подключение привели к попаданию воды во внутридомовый газопровод. Из-за этого без газа на сутки остались 20 жителей. Ущерб от несанкционированных действий жильца многоэтажки составил более 20 тыс. рублей.

Попаданием воды в подземный газопровод закончилась еще одна самовольная установка газового проточного водонагревателя в одном из многоквартирных домов по ул. Кауля и приостановкой газоснабжения в 15 квартирах на двое суток. В данном случае расходы по восстановлению газоснабжения составили более 47 тыс. рублей.

В АО «Тулагоргаз» напомнили, что согласно законодательству ответственность за газовое оборудование несет собственник жилого помещения. Замену газового оборудования и выполнение ремонтных работ могут осуществлять только специалисты специализированных организаций, имеющие опыт работы. Установка приборов случайными лицами — работниками магазинов, сантехниками — недопустима.

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Фотограф:
сегодня, в 15:35 0
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