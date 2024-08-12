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Сергей Галкин: «Цифровая трансформация отразится на всей жизни Тульской области»

Сергей Галкин: «Цифровая трансформация отразится на всей жизни Тульской области»

Советник генерального директора АО «Газпром газораспределение Тула» назвал сильные и слабые стороны цифровой сферы Тульской области.

12 августа в центральном офисе СберБанка прошла стратегическая сессия «Цифровая трансформация государственного и муниципального управления, экономики и социальной сферы». По проводится по поручению  врио губернатора Тульской области Дмитрия Миляева в рамках актуализации действующей программы развития Тульской области до 2030 года.

Сергей Галкин, советник генерального директора АО «Газпром газораспределение Тула» по безопасности и генерал-майор МВД, поучаствовал в экспертной сессии и поделился результатами SWOT-анализа его команды:

— Цифровая трансформация отразится на всей жизни Тульской области. Мы успели обсудить и слабые, и сильные стороны нашего региона в этом вопросе. В нашем регионе отлично развит сервис «Госуслуги», с безопасностью тоже все в порядке. Одна из главных проблем — нехватка специалистов, которых переманивают другие регионы. Однако система подготовки кадров у нас налажена. В нашем регионе талантливая молодежь. Перспективы развития цифровой сферы в Тульской области очень серьезные. Все это пойдет ей на пользу.

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