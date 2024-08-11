В Епифани появится уникальный комплекс археологического фондохранилища и музей

Сейчас в помещениях, где он расположится, ведется реставрация в рамках подготовки к празднованию 650-летия Куликовской битвы.

10 августа министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина посетила объекты государственного исторического музея-заповедника «Куликово поле» в поселке Епифань. Они сейчас реставрируются в рамках подготовки к празднованию в 2030 году 650-летия Куликовской битвы. Финансирование работ осуществляется за счет проекта «Историческая память».

Так на базе объектов культурного наследия регионального значения «Дом Молчановых» и «Городская управа» возникнет уникальный, первый в России комплекс археологического фондохранилища с музейно-выставочными площадками и зоной реставрации предметов археологии.

Кроме того, в отреставрированном в рамках 500-летия Большой засечной черты музее, расположенном в Доме купца Пучкова, завершается оснащение музейной экспозиции современным оборудованием. Он откроется в 2025 году. Таким образом с учетом уже существующих трех музейно-выставочных площадок, объекты, которые откроются к 2030 году, позволят создать на территории Епифани значительный культурно-туристический кластер.

«Подготовка к юбилею идет по распоряжению Президента РФ. Это реставрация объектов культурного наследия, капитальный ремонт учреждений культуры, благоустройство дорог и территорий, а также культурно-просветительские мероприятия. Контроль за выполнением плана мероприятий в регионе осуществляет врио губернатора Тульской области Дмитрий Миляев, огромную роль играет Минкультуры России, Государственная Дума и сам музей-заповедник. Объекты в Епифани очень важны для нас с точки зрения сохранения археологического наследия», — отметила министр.

Татьяна Рыбкина напомнила, что цель подготовки к юбилею в Тульской области — создание на Куликовом поле и исторической территории семи муниципальных образований региона, современного музейно-туристического кластера мирового уровня.

Так среди крупных уже реализованных инфраструктурных проектов в Тульской области — капитальный ремонт Дома культуры Машиностроителей в Узловой, строительство центра культурного развития и реставрация и приспособление под музейный комплекс объекта культурного наследия федерального наследия «Здания палат» в Веневе.