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В центре Тулы безработный рецидивист украл велосипед
Фото из архива Myslo

В центре Тулы безработный рецидивист украл велосипед

Хищение попало на камеры наблюдения, полицейские быстро задержали злоумышленника.

В дежурную часть отдела полиции «Советский» УМВД России по Туле обратился 27-летний местный житель. Он рассказал, что припарковал свой велосипед на ул. Демонстрации, а когда вернулся, обнаружил, что его украли.

Просмотрев записи с камер видеонаблюдения, полицейские установили личность вора: им оказался ранее судимый и нигде не работающий 46-летний житель села Хрущево. Похищенный велосипед изъяли и вернули владельцу.

Возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Кража». Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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Фотограф:
сегодня, в 18:24 +1
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Тула

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