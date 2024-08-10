В центре Тулы безработный рецидивист украл велосипед

Фото из архива Myslo

В дежурную часть отдела полиции «Советский» УМВД России по Туле обратился 27-летний местный житель. Он рассказал, что припарковал свой велосипед на ул. Демонстрации, а когда вернулся, обнаружил, что его украли.

Просмотрев записи с камер видеонаблюдения, полицейские установили личность вора: им оказался ранее судимый и нигде не работающий 46-летний житель села Хрущево. Похищенный велосипед изъяли и вернули владельцу.

Возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Кража». Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.