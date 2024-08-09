Рамы, лента и приглашение в цирк: в Новомосковске на месте дорожной ямы появился целый арт-объект

Фото из группы «Подслушано Новомосковск» в соцсети «ВКонтакте».

Ограждение на дыру в асфальте слепили из того, что было.

Житель Новомосковска поделился в соцсетях фотографией «прогрессивного искусства», возникшего на месте провалившегося дорожного покрытия на ул. Генерала Белова.

Дорожную яму завалили сухими ветками, обнесли оконными рамами (со вставленными стёклами), перевязали оградительной лентой, а для пущего эффекта украсили приглашением в цирк.

— Для любителей прогрессивного искусства открылась бесплатная выставка арт-объектов. Все желающие могут насладиться круглосуточно.

Материалы для ремонта других дорог лежат прямо неподалёку: рядом с арт-объектом осталось ещё очень много строительного мусора.