Рамы, лента и приглашение в цирк: в Новомосковске на месте дорожной ямы появился целый арт-объект

Житель Новомосковска поделился в соцсетях фотографией «прогрессивного искусства», возникшего на месте провалившегося дорожного покрытия на ул. Генерала Белова.
Дорожную яму завалили сухими ветками, обнесли оконными рамами (со вставленными стёклами), перевязали оградительной лентой, а для пущего эффекта украсили приглашением в цирк.
— Для любителей прогрессивного искусства открылась бесплатная выставка арт-объектов. Все желающие могут насладиться круглосуточно.
Материалы для ремонта других дорог лежат прямо неподалёку: рядом с арт-объектом осталось ещё очень много строительного мусора.