В Тульскую область вернулись испанские слизни — огородные вредители и большие любители пива

В соцсетях алексинец поделился фотографиями испанского слизня:

— Такую красоту видели сегодня на Горушках!

Методист Тульского экзотариума, энтомолог Алексей Евсюнин не так давно рассказывал Myslo, откуда в регионе взялись эти слизни и чем они опасны:

— Лузитанский слизень Arion lusitanicus отличается большими размерами — до 18 см в длину. Его завезли в страну примерно десять лет назад, а установившиеся на протяжении последних лет мягкие зимы позволили моллюскам прижиться у нас и успешно размножаться. Главная опасность нового «соседа» в том, что он неразборчив в еде и ему приходится по вкусу абсолютно все.

Изловить слизня можно с помощью дрожжевых ароматов:

«испанцы» любят запах пива и охотно на него приползают.

Голыми руками слизняков лучше не брать: хоть они и не ядовиты, но всё равно могут переносить на себе инфицированных личинок и паразитов.