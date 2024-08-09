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Администрация Тулы прокомментировала отключения света и воды в Морозовке

Администрация Тулы прокомментировала отключения света и воды в Морозовке

По информации управления по городскому хозяйству, отключения электроэнергии — плановые, и связаны они с реконструкция энергооборудования.

Управление по городскому хозяйству администрации Тулы прокомментировало ситуацию в деревне Морозовке, где местные жители систематически сталкиваются с отключениями воды и света. 

— Электроснабжение д. Морозовки осуществляет филиал ПАО «Россети Центр и Приволжье» — «Тулэнерго». С начала 2024 года в связи с аварийными ситуациями и проводимыми ремонтными работами в данном населенном пункте было зафиксировано 12 отключений.

Индивидуальные жилые дома в д. Морозовке являются потребителями 3-й категории надежности электроснабжения. Время отсутствия электроснабжения при вышеуказанных отключениях не превышало времени, допустимого для перерыва электроснабжения, согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 (24 часа подряд).

Тем не менее, для повышения надежности электроснабжения и качества поставки электроэнергии потребителей д. Морозовки филиалом ПАО «Россети Центр и Приволжье» — «Тулэнерго» в настоящее время проводится реконструкция энергооборудования. Ввиду необходимости проведения данных работ осуществляются плановые отключения электроснабжения в вышеуказанном населенном пункте. Срок окончания строительно-монтажных работ – сентябрь 2024 года.

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администрация Тулы
Место
деревня Морозовка

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