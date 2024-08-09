Бывшая начальница почты в Липках и её сожитель задолжали горожанам миллион: после суда мужчина ушел на СВО

А сама Елена Ч. вернула часть долга, но не всем.

В январе 2022 года мы писали, что в Киреевском районе завершена проверка по факту обращения 13 жителей города Липки с заявлением на 48-летнюю Елену Ч.

Женщина, которая долгое время трудилась в должности начальника местного почтового отделения, в течение года занимала деньги — у коллег, подчиненных, знакомых и едва знакомых. С сентября 2020-го по сентябрь 2021 года она выудила у доверчивых липковчан 1 миллион 165 тысяч 200 рублей. Возвращать средства женщина не торопилась, заявляя кредиторам, что «все близится к концу, нужно просто потерпеть».

После нашей публикации дело дошло до суда: в 2023 году Елену обвинили в мошенничестве, а её сожителя — в подстрекательстве к мошенничеству. За это время Елена вернула долг одной из знакомых, так что в обвинительном заключении фигурировали 12 потерпевших.

В ходе процесса подсудимая смогла рассчитаться еще с несколькими людьми, при этом заявляя, что не признает свою вину. Этой же позиции придерживался и её сожитель. Мол, он просто просил Елену достать ему денег, а дальше она действовала по собственному усмотрению.

Тем не менее, суд вынес обвинительный приговор: Елене Ч. было назначено наказание в виде двух лет исправительных работ с удержанием 10% заработной платы ежемесячно. Ее сожитель получил реальный срок — 1 год 10 месяцев колонии строгого режима. Также и Елена, и её мужчина должны были заплатить по 100 000 рублей одной из потерпевших, заявившей гражданский иск.

Отметим, что мужчине в срок зачли пребывание под стражей во время расследования. Он освободился уже в январе 2024 года, после чего отправился на СВО, так и не выплатив потерпевшей ни рубля. Елена, в свою очередь, продала квартиру и заплатила штраф. А вот остальным потерпевшим экс-начальница почты деньги так и не вернула, так как люди не заявляли гражданские иски.

Если вы договорились дать знакомому в долг на словах и у вас нет расписки, то вернуть средства будет тяжелее.

В качестве доказательств можно будет использовать справку о переводе денег, переписку в интернете, показания свидетелей.

Скриншот переписки необходимо заверить у нотариуса, сама переписка должна содержать четкие данные о сумме долга и дату возврата долга.

Также по ходатайству о сборе доказательств вы можете запросить номер телефона, привязанный к аккаунту должника, IP-адрес, с которого отправлялись сообщения, узнать у сотового оператора владельца номера.

Посчитайте сами, сколько это займет времени и нервов. Так что если решитесь давать в долг, то настаивайте на расписке.