Синоптик: классическое бабье лето придет в сентябре

Фото Алексея Пирязева.

В первый осенний месяц ожидается дефицит осадков.

Август в Центральной России прогнозируется умеренным и засушливым — температура воздуха ожидается близкой к норме. Вероятность волн аномальной жары минимальная.

— Передача от летнего сезона к осени будет довольно плавной, и в сентябре, ввиду ожидаемого дефицита осадков, прогнозируется классическое бабье лето, — рассказал ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем телеграм-канале.

На большей части территории нашей страны температура будет выше нормы на 3 градуса. Прогнозируется небольшой дефицит осадков.