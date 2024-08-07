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Синоптик: классическое бабье лето придет в сентябре
Фото Алексея Пирязева.

Синоптик: классическое бабье лето придет в сентябре

В первый осенний месяц ожидается дефицит осадков.

Август в Центральной России прогнозируется умеренным и засушливым — температура воздуха ожидается близкой к норме. Вероятность волн аномальной жары минимальная.

— Передача от летнего сезона к осени будет довольно плавной, и в сентябре, ввиду ожидаемого дефицита осадков, прогнозируется классическое бабье лето, — рассказал ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем телеграм-канале.

На большей части территории нашей страны температура будет выше нормы на 3 градуса. Прогнозируется небольшой дефицит осадков.

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Фотограф:
сегодня, в 14:52 +1
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