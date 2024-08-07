В Туле начали лечить онкологию гортани лазером: видеорепортаж с операции

Новое оборудование поступило на днях в Тульской онкодиспансер. Первый прооперированный с помощью него пациент уже сегодня отправится домой.

67-летний Сергей Фомин стал первым пациентом, которому в Туле выполнили операцию на гортани с помощью лазера.

– Осип голос, обратился к докторам, меня направили к лор-врачу онкологического диспансера. Врач сказал, что необходима операция. 5 августа меня госпитализировали, а уже на следующий день я был на операционном столе. Заранее только знал, что вмешательство будет щадящим. А о том, что такую операцию в Туле делают впервые, узнал только сейчас.

Когда все закончилось, и я пришел в себя, было ощущение, что я просто крепко поспал. Сегодня уже домой выписывают! Теперь в планах жить дальше, не болеть и воспитывать внуков.

66-летний Алексей Карпов приехал на лечение из Ефремова.

– Началось год назад: голос стал хриплый, а потом и вовсе начал пропадать, а дыхание - прерываться. Пришлось обратиться к врачу. Сначала в своем городе проходил разные обследования, потом меня направили сюда. Как именно будет проводиться операция, я не знал, но был рад проснуться без всяких трубок и без боли. И самочувствие хорошее.

Первые пациенты уже готовятся к выписке, а на операционном столе новый больной. Операцию проводит Дмитрий Сикорский, онколог Нижегородского онкологического института клинической онкологии и Нижегородского онкологического диспансера. Он приехал в Тулу обучать коллег особенностям выполнения лазерных операций под микроскопом.

Дмитрий Сикорский – Полученное тульскими коллегами оборудование – углекислотный лазер «Люменист» и микроскоп «Leica» – одно из лучших в мире. Оно позволяет проводить микрохирургические трансоральные операции на гортани. Эти вмешательства малоинвазивные в связи с особенностями воздействия лазера на ткань: он испаряет воду из тканей, что приводит к их разрушению. При этом нагревания ткани не происходит, а значит, нет послеоперационного отека. Однако стоит отметить, что подобные операции выполняются строго при наличии показаний, которые определяются врачом-онкологом. При малоразмерном образовании такая технология применяется как самостоятельный вариант лечения. Если есть факторы риска, то лазерная техника может использоваться в комбинации с лучевой и лекарственной терапией.

Время выполнения операции существенно сократилось. Сегодня назначенное на 10 утра оперативное вмешательство продлилось порядка 20 минут.

Заведующий отделением области головы и шеи Тульского областного клинического онкодиспансера Иван Горшков:

Иван Горшков – Благодаря проекту «Здравоохранение» мы получили такое прекрасное здание, а теперь и лазерное оборудование. До этого выполняли такие операции открытым способом: накладывали трахеостому, открывали гортань – весьма калечащие операции были. Теперь мы выполняем их с помощью лазера без вскрытия гортани. Больные уже утром следующего дня могут выписываться домой. В скором времени лазерные операции будут выполняться не только при онкологии, но и при доброкачественных образованиях гортани, полости рта и носа.

В сочетании с микроскопом точность выполнения операции до 1 мм – это очень важно при работе на голосообразующих структурах. Потребность в таких операциях во всех регионах велика. В Нижнем Новгороде проводится ежедневно порядка 3-5 таких операций. В ближайшее время в Туле количество оперативных вмешательств также планируют увеличить.