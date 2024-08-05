За пять лет в Тульской области планируют отремонтировать 24 стадиона

Фото: пресс-служба правительства Тульской области

С 2025 по 2029 год на ремонт старых советских стадионов в муниципалитетах региона ежегодно будет выделяться около 200 млн рублей. В программу ремонта включены 24 стадиона. В ближайшем будущем их число может вырасти до 26.

В 2025 году будут отремонтированы: стадион «Юность» в Киреевске, ДЮСШ «Арсенал» на Косой Горе в Туле, стадион «Химик» в Новомосковске, стадион в Кимовске, стадион в Ясногорске.

В программу на 2026 год вошли стадион Машзавода в Узловой, стадион «Химик» в Ефремове, стадион в Дубне, стадион «Химик» в Алексине, стадион «Спартак» в Туле, а также стадион в Болохово.

В 2027 году пройдёт ремонт на Центральном стадионе «Арсенал», а также на стадионах в Волово, Суворове, Куркино и Плавске. В программу на 2028 год включены стадион «Возрождение» в Алексине, стадион «Гипс» в Новомосковске, стадион «Колос» в Одоеве и стадион в Липках.

В 2029 году ремонт пройдёт на стадионе в селе Селиваново, стадионе «Труд» в Новогуровском, на стадионе в Северо-Задонске и стадионе «Сокольники» в Новомосковске.