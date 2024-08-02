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В Роспотребнадзоре рассказали, чем опасно купание в фонтане
Фото из архива Myslo

В Роспотребнадзоре рассказали, чем опасно купание в фонтане

Специалисты советуют отдать предпочтение другим способам охлаждения в жаркую погоду.

С приходом лета многие люди стремятся охладиться в городских фонтанах, но не все знают, что это развлечение может представлять серьёзную угрозу для здоровья.

Вода поступает в фонтаны из водопровода, а затем циркулирует по внутренней замкнутой системе, поэтому купаться в фонтанах и пить из них воду запрещено. Вода может содержать различные микроорганизмы, в том числе бактерии и вирусы, вызывающие инфекционные заболевания.

Кроме того, в воду могут попадать различные загрязнители: листья, мусор, насекомые и даже экскременты животных. Всё это может стать причиной кожных заболеваний, аллергических реакций и инфекций. В фонтанах часто купаются бездомные животные, которые могут быть переносчиками различных заболеваний.

Купание в фонтане может привести к травмам – в чашах могут быть острые углы, скользкие поверхности и другие опасные элементы. В фонтанах часто используются насосы и другие механизмы, которые могут стать причиной электротравм.

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сегодня, в 19:32 −1
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