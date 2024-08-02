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Замена окон, новые детские площадки и парковки: как работает в Туле проект «Наш город»

Замена окон, новые детские площадки и парковки: как работает в Туле проект «Наш город»

Рассказываем, как в Туле приводят в порядок дома и дворы.

Муниципальная программа «Наш город» действует в Туле уже четыре года. Проект позволяет жителям многоквартирных домов отремонтировать подъезды и привести в порядок дворы при содействии депутатов Тульской городской Думы и администрации Тулы. Программа финансируется из городского бюджета. Депутаты участвуют в мониторинге и приемке.

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В пятницу, 2 августа очередной мониторинг ремонтных работ прошел в Пролетарском районе Тулы. Здесь в подъезде дома №2, к.2 во 2-м проезде Металлургов заменили окна, а во дворе произвели масштабную опиловку деревьев. Общая стоимость работ составила 420 тысяч рублей.

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Решить вопрос своими силами жители не могли, поэтому остались благодарны программе «Наш город».

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Светлана Беленкова, жительница дома: 

– Я живу здесь уже много лет, и, конечно, придомовая территория требует ремонта. 14 лет назад депутаты городской Думы помогли нам положить асфальт во дворе, поэтому, когда сейчас возникли проблемы, мы снова обратились за помощью. В этом году нам поменяли окна, чуть раньше провели ремонт подъезда, благоустроили территорию, сделали отмостки. 

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Дом, в котором живет Светлана, не единственный, кому проект помог обновиться в этом году. В многоэтажке на ул. Металлургов, 43-в также заменили окна, а во дворе дома на ул. Металлургов, 45-в установили качели и карусели для юных жителей.

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Вячеслав Яшкин, старший по дому ул. Металлургов, 45-в:

– У нас в доме появилось много молодых семей с детьми, а гулять им было негде. Инициативная группа дома обратилась за помощью к депутатам, и вот площадку уже установили. Карусели и качели – только начало. Надеюсь, что нам и дальше будут помогать с благоустройством. 

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Оценить проведенные работы пришла лично депутат Тульской городской Думы Надежда Козьякова:

– Проект «Наш город» востребован у жителей и успешно работает там, где люди заинтересованы в решении проблем.  Это эффективный инструмент решения локальных задач. Я бы сказала программа маленьких, но добрых дел. Чаще всего мы получаем от жителей заявки на замену окон и ремонт подъездов, благоустройство придомовых территорий, асфальтирование, установку игрового и спортивного оборудования.

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Мониторинг работ по благоустройству 2 августа прошел и в доме на ул. Белкина, 31. Здесь провели асфальтирование и отсыпали щебнем парковку.

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Анна Карманова, жительница дома: 

– Мы просто обратились к депутату Анастасии Дементьевой и вступили в программу «Наш город». Теперь у нас есть тротуар и парковка. Мы очень этого ждали! 

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Андрей Тихонов, участник партийного проекта «Городская среда»:

– Состояние асфальтового покрытия во дворе было в неудовлетворительном состоянии. Сейчас территория становится чистой и благоустроенной. Появились бордюры и тротуары. По отзывам жителей мы видим, насколько важны для них были работы. Подрядчик все выполнил в срок, но мы продолжим контроль. В гарантийный период обязательно приедем еще раз и проверим качество.

За четыре года существования проекта работы были выполнены более чем на 1200 объектах.

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Анастасия Дементьева, заместитель председателя Тульской городской Думы:

– «Наш город» нашел большой отклик среди жителей. Сегодня он востребован, мы видим это по количеству заявок. В прошлом году депутаты Тульской городской думы вышли с инициативой увеличения финансирование проекта. На выполнение заявок жителей ежегодно выделялось около 100 млн рублей, с 2024 года финансирование было увеличено и составляет порядка 150 млн рублей. Это позволяет нам выполнить еще большее число работ для жителей города.

Активное участие в приемках работ по муниципальному проекту «Наш город» принимают глава города Тулы Ольга Слюсарева, заместитель председателя Тульской городской Думы, член фракции «Единая Россия» Евгений Смолянинов, депутаты Дарья Герасимова, Ирина Рублевская, Сергей Кожевников, Никита Бурвиков, Михаил Ларкин, Владимир Суслин, Сергей Конов, Инна Шевелева, Дмитрий Федотов и другие.

Евгений_Смолянинов_замена_оконных_блоков_в_домах_№_3_и_№_49а_по.jpg

Так, в округе Евгения Смолянинова по заявкам туляков в домах № 3 и № 49-а по улице Шахтерской в поселке Южный проведена замена оконных блоков в подъездах.

Александр_Швыков_установка_игрового_оборудования_на_детской_площадке.jpg

Александр Швыков в составе межведомственной комиссии подписал акт выполненных работ по установке игрового оборудования на детской площадке в деревне Прудное. В округе Дарьи Герасимовой во дворе многоквартирного дома № 25 по ул. Новомосковской обустроили новый палисадник. Сергей Кожевников принял участие в приемке работ по установке теннисных столов на дворовых территориях домов №№ 1-5 по ул. Нагорной и д. № 1 корп. 4 по Гарнизонному проезду в поселке Горелки.

Сергей_Кожевников_установка_теннисных_столов_во_дворах_домов_№№.jpg

Работы на всех объектах, принятых по «Нашему городу», выполнены качественно и в полном объеме. Жители отмечают конструктивное общение с депутатами на всех этапах реализации проекта.

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