В трёх районах Тулы на сутки ограничат водоснабжение

Фото из архива Myslo.

Причина – подготовка Окско-Непрейковского водозабора к работе в зимних условиях.

С 8.00 31 июля до 8.00 1 августа будет понижено давление холодного водоснабжения в южной части Советского, Центрального, Привокзального округов г. Тулы, южнее улицы Гоголевской, квартале, ограниченном улицами: пр. Ленина, ул. Болдина, ул. Макаренко, ул. Рязанская, район Зеленстроя, Калужское шоссе, Новомосковское шоссе, а также п. Косая Гора, Скуратовские поселки.

Подача воды будет прекращена по следующим адресам: п. Новый, п. Рассвет, п. Иншинский, с. Зайцево, д. Харино, д. Хопилово, д. Дементьево. После окончания работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.