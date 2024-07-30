Под Епифанью строят огромный свиноводческий комплекс. Местные жители против

Фото Ирины Ждановой.

Епифанцев беспокоит не только зловоние, но и возможная ликвидация всех свиней в личных и фермерских хозяйствах в случае болезни на свинокомплексе.

В редакцию Myslo обратилась жительница деревни Исаковки Ирина Жданова. Она вместе с другими неравнодушными жителями обеспокоена строительством поблизости огромного свиноводческого комплекса на 45-50 тыс. голов от компании «Агроэко».

— Даже не запах беспокоит больше всего (хотя у нас и спиртзавод тоже зловония источает), а возможные последствия для наших хозяйств: если вдруг болезнь какая на свинокомплексе, в радиусе 20 км от него истребят всех наших свиней. Ещё, возможно, район перестанет быть привлекательным для туристов.

А нас, получается, даже не спросили: просто на общем собрании перед фактом поставили, что строятся. Свинокомплексу у нас не место!

В администрации МО Кимовский район ссылаются на экономические соглашения, подписанные на ПМЭФ-2024 в Санкт-Петербурге. Начальник отдела экономического развития, предпринимательства и сельского хозяйства кимовской администрации Нина Николаевна Фесенко так прокомментировала строительство:

— Строится он по соглашению «О реализации на территории Кимовского района инвестиционного проекта по строительству двух свиноводческих комплексов». Все санитарные нормы соблюдаются сейчас и будут соблюдаться впоследствии.

Такое соглашение и правда есть: Myslo уже рассказывал о нём, подводя итоги экономического форума 2024 года.

Строительство свинокомплекса от «Агроэко» привлекло в бюджет Тульской области 5,5 млрд рублей инвестиций.

Помимо этого, на основе комплекса планируют открыть 120 рабочих мест.

Ирина Жданова организовала петицию под названием «Свинокомплексу здесь не место»: её уже подписал 91 человек (на 30 июля 2024 года).

Вот главные претензии местных жителей, которые они изложили в петиции:

«Свинокомплекс строят на плодородных черноземных пашнях в пойме р. Казановки, которая впадает в Дон: талые и дождевые воды понесут отходы жизнедеятельности комплекса прямиком туда. Технологический цикл промышленного выпуска свиных отбивных требует много пресной воды, активного использования антисептиков, а также оставляет токсичные отходы, которые будут слиты в резервуары в пойме реки Дон. Мы считаем постройку свинокомплекса в нашем районе неуместной, нерациональной и не имеющей ничего общего с традиционным животноводством».

«Агроэко» — агропромышленный холдинг, который производит более половины свинины в Тульской области. Входит в топ-5 производителей свинины в России.