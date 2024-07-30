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В Тульской области за четыре месяца поймали 1535 водителей без прав
Фото Госавтоинспекции Тульской области.

В Тульской области за четыре месяца поймали 1535 водителей без прав

Автомобили задержанных отправляют на спецстоянку.

В Тульской области за четыре месяца, с 25 марта, сотрудники Госавтоинспекции составили 1535 административных протоколов на водителей без прав. 

Кроме этого, сотрудники ГИБДД поймали 110 пьяных водителей, еще 103 водителя были пьяны и отказались проходить медосвидетельствование. 

В отношении 160 лишенных прав водителей собраны материалы для возбуждения уголовных дел по статье 264.1 УК РФ.

— Всех нарушителей отстранили от управления. 682 транспортных средства задержаны и перемещены на спецстоянку, — сообщили в тульской Госавтоинспекции.

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Автор:
сегодня, в 13:00 0
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