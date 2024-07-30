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«Большая перемена»: школьники из Тульской области стали лучшими на Всероссийском конкурсе
На фото Ульяна Гусева. Фото пресс-службы минобра Тульской области.

«Большая перемена»: школьники из Тульской области стали лучшими на Всероссийском конкурсе

В Международном детском центре «Артек» стали известны имена победителей среди школьников 5-7-х классов и участников международного трека.

Конкурс объединил 700 школьников из 68 регионов России и 193 старшеклассника из 30 стран в возрасте от 14 до 17 лет.

Главным призом для победителей «Большой перемены» среди учеников 5-7 классов стало уникальное «Путешествие мечты» на поезде. Оно пройдет в августе–сентябре по маршруту, объединяющему Москву и Владивосток.

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Педагоги-наставники победителей среди школьников 5-7-х классов получат по 100 тысяч рублей и возможность пройти образовательную программу от партнеров «Большой перемены».

В Тульской области есть победитель и призеры конкурса.

Ульяна Гусева из школы № 18 Новомосковска стала победителем конкурса. Ей вручили сертификат на «Путешествие мечты». Для конкурса Ульяна подготовила проект детской площадки: помимо удобства и красоты в своём проекте она учла и наличие доступной среды для детей с особенностями развития. В этом ей помогала классный руководитель Наталья Ерёмина.

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Призёрами конкурса стали Полина Селиванова из Щекинского лицея,

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Ксения Байдикова из Алексинской гимназии № 18, Максим Жидков из Первомайской кадетской школы и Ксения Грушина из тульского Центра образования № 37.

Призёры получили сертификат на туристическую поездку по программе «Больше чем путешествие».

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