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В клиентских службах тульского Отделения СФР введен дополнительный день приема граждан 

В клиентских службах тульского Отделения СФР введен дополнительный день приема граждан 

Офисы клиентских служб принимают посетителей не только в будние дни, но и в дополнительный выходной день — каждую последнюю субботу месяца.

Несмотря на то, что большая часть услуг Отделения доступна онлайн на портале Госуслуг, у граждан появляются вопросы, которые требуют очного обращения к специалистам: это и оформление справок, и помощь с онлайн-сервисами, и получение персональных консультаций.

Особенно удобно нововведение для работающих туляков и жителей области: для посещения клиентской службы теперь необязательно отпрашиваться с работы. Прием в дополнительные дни, так же как и в будни, ведется преимущественно по предварительной записи. Ближайший дополнительный день приема — 27 июля.

Время работы офисов клиентских служб в Тульской области в дополнительный день приема различается.

В Алексинском, Богородицком, Ефремовском, Кимовском, Киреевском, Узловском, Щекинском районах, а также в Туле, Донском и Новомосковске (ул. Комсомольская, 34-б), прием посетителей каждую последнюю субботу месяца проводится с 9.00 до 15.00.

В Арсеньевском, Белевском, Веневском, Воловском, Дубенском, Заокском, Каменском, Куркинском, Одоевском, Плавском, Суворовском, Тепло-Огаревском, Чернском и Ясногорском районах, а также в Новомосковске (ул. Мира, 1) и п. Ленинском прием посетителей каждую последнюю субботу месяца проводится с 9.00 до 13.00.

Перечень офисов клиентских служб ОСФР по Тульской области с адресами и актуальным графиком работы можно найти на главной странице официального сайта Отделения

Уточнить актуальное расписание работы клиентских служб с учетом всех изменений также можно по телефону единого контакт-центра 8 800 100-00-01 (звонок бесплатный, режим работы региональной линии: 9.00–18.00). 

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