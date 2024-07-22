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Туляки могут подать заявку на участие в сентябрьских выборах по месту нахождения
Фото из архива Myslo

Туляки могут подать заявку на участие в сентябрьских выборах по месту нахождения

До 2 сентября соответствующие заявления принимаются в МФЦ, территориальных избирательных комиссиях и на портале «Госуслуги».

В понедельник, 22 июля, стартовал прием заявлений от жителей региона о голосовании по месту нахождения на досрочных выборах губернатора и депутатов Тульской областной Думы. Напомним, они состоятся 6, 7 и 8 сентября.

Избиратели смогут проголосовать на любом избирательном участке региона, вне зависимости от места регистрации. Чтобы воспользоваться механизмом «Мобильный избиратель», нужно заранее подать заявление.

С 22 июля они принимаются в любой территориальной избирательной комиссии, МФЦ, а также на портале «Госуслуги». С 28 августа заявления будут принимать в участковых избирательных комиссиях. Последний день приёма заявлений – 2 сентября.

 

 

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сегодня, в 21:21 0
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