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Дмитрий Миляев пригрозил чиновникам увольнением за неподготовленные пляжи
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Дмитрий Миляев пригрозил чиновникам увольнением за неподготовленные пляжи

С начала купального сезона погибли уже 20 человек, в том числе двое детей.

Врио губернатора Тульской области Дмитрий Миляев сегодня, 22 июля, на оперативном совещании пригрозил главам администраций увольнением за неподготовленные к купанию пляжи. 

Так, глава регионального МЧС Алексей Павлов сообщил, что с начала купального сезона уже погибли 20 человек, в том числе двое детей. Чаще всего тонули в Щекинском и Киреевском районах. 

По его словам, всего для купания в регионе открыто 64 пляжа, однако только 34 из них соответствуют всем санитарным требованиям. Чаще всего на территориях нет кабинок, детских зон для купания, отсутствуют душевые и туалеты. Нет стоянок для транспорта, контейнеров для мусора. 

— Основная проблема — недостаточная укомплектованность спасательных постов. Выявлено больше 60 мест, где доступ к воде не ограничен, отсутствуют знаки, ограждения. Это Белевский и Одоевский районы, — отметил Павлов. 

За купание в несанкционированных местах к административной ответственности уже привлекли 50 человек. Врио губернатора региона поручил чиновникам оценить дикие пляжи, чтобы впоследствии сделать из них нормальные зоны отдыха. 

— Крайний срок приведения в порядок всех пляжей был 15 июля. Не до всех, видимо, доходит. 1 августа — крайний срок. Людей на пляжах много, возможности поездок за границу сократились, большая часть людей использует те водоемы, которые есть в регионе. Понятно, что кабинки, лавочки на безопасность никак не влияют, но вместе с тем это в конечном счете элементарный комфорт. Без всяких угроз, если до 1 августа нарушения устранены не будут, то буду принимать меры. После 1 августа я жду предложений по главам администраций, которые задачу не выполнили, — жестко отметил Дмитрий Миляев. 

Напомним, несколько дней назад в региональном МЧС прошел брифинг, посвященный трагедиям на воде. Из-за аномальной жары погибших в этом году гораздо больше, чем в прошлом. Спасатели рассказали о печательной статистике, диких пляжах и штрафах. Прочитать можно по ссылке. 

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Автор:
сегодня, в 13:00 0
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