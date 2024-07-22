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Фанатка пьяной езды из Тулы лишилась автомобиля Mercedes-Bens C 180

Фанатка пьяной езды из Тулы лишилась автомобиля Mercedes-Bens C 180

Кроме этого, женщина заплатит солидный штраф.

В Туле 28-летняя местная жительница признана виновной в управлении автомобилем в нетрезвом виде, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Судом установлено, что ночью 2 мая пьяная обвиняемая села за руль своей машины Mercedes-Bens C 180. А через пару минут после поездки её остановили сотрудники ГАИ на улице Ложевой. 

Приговором суда женщине назначено наказание в виде штрафа в 250 000 рублей с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 3 года. Также суд конфисковал автомобиль обвиняемой в собственность государства.
 

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