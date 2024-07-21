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От 4 лет и старше: 2000 человек пробежали по ночной Туле

От 4 лет и старше: 2000 человек пробежали по ночной Туле

20 июля в историческом центре города в рамках нацпроекта «Демография» прошел массовый забег «Ночная Тула».

Большой спортивном праздник собрал участников из 35 регионов России. В общей сложности на старт вышли более 2000 любителей бега.

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Александр Сынчеков приехал из Орла специально для участия в забеге «Ночная Тула»:

— Бегаю лет пять уже. Начал тренироваться, готовясь к походу в горы. В итоге понравилось и продолжил. В год в 5-6 забегах принимаю участие. В поход пошел, конечно, — на Эльбрус поднялся. И тоже продолжаю туристическую историю. Ночной формат забега очень нравится — не жарко, а вокруг красивый город - и это отдельный плюс. В Орле бег популярен. Тут встретил, наверное, человек 50 знакомых из нашего города. 

Сестры Светлана Милехина и Мария Соцкова приехали в Тулу из Чехова. Бегом увлечены уже порядка шести лет. В этом году к ним присоединился Никита, супруг Светланы.

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— Это мой первый первый забег, и это прям нереальные эмоции! До этого только ездил с женой, поддерживал ее, а теперь вот решился сам. К забегу готовились все вместе — участвовали в трехнедельном челлендже, который организовали ребята из Краснодара. На пробежку выходили с собаками: мы с хаски, а Маша с доберманом. 

Самому опытному участнику забега было 77 лет, а самому юному всего 4 года, ею стала тулячка Милания Коба, выступившая на дистанции в 300 метров. Малышка занимается плаванием, танцами, а не так давно стала бегать вместе с братом. Он уже третий год участвует в различных массовых забегах. 

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— Я занимаюсь тактической стрельбой из пистолета, а бегать мне просто нравится. Уже несколько лет бегаю. Мама подала идею, она сама тренируется давно, и я  решил к ней присоединиться, — говорит 11-летний Алексей Крапивин, брат Милании.

Туляк Андрей Моисеев после 15-летнего перерыва два года назад вновь занялся бегом. Вернула к тренировкам акция «Пять верст», которая проводится в Центральном парке. Поучаствовал в ней и понял, что скучал по этому виду спорта. 

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— Для себя в «Ночной Туле» не ставлю задачи достичь каких-то рекордов. Просто пробежать в комфортном для себя темпе и любоваться ночной Тулой. Подобные забеги — классная возможность познакомиться с единомышленниками. 

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Тулячка Алена Гусева увлекается этим спортом пару лет:

— Подобные мероприятия люблю за атмосферу: весело, движово. Вокруг столько людей, которые тоже увлечены бегом — это здорово. Для меня бег — это норма жизни. Я по возможности 2-3 раза в неделю бегаю по парку. А кроме этого еще занимаюсь велоспортом, хожу в бассейн. Любая активность хороша, лишь бы не сидеть на месте! 

Участники пробежали дистанции в 300 м, 600 м, 1 км, 5 км и 10 км по историческому центру: ул. Металлистов, Союзной, Благовещенской, Казанской набережной и Кремлевскому скверу. На финише каждый получил памятную медаль.

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сегодня, в 16:33 +4
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