Туляков с ограниченными возможностями приглашают на ярмарку вакансий

18 июля Кадровый центр «Работа России» приглашает туляков с ограниченными возможностями на ярмарку вакансий, в которой примут участие 8 работодателей.
Такой формат позволяет каждому соискателю пройти собеседование сразу с несколькими работодателями на одной площадке, что повышает шансы на трудоустройство.
Работодатели готовы предложить более 350 вакантных рабочих мест для соискателей с разным опытом работы и квалификацией.
Среди вакансий с заработной платой от 35 тысяч рублей: социальный работник, заведующий отделом, главный специалист, инспектор, ведущий инженер, специалист, аналитик, специалист по кадрам, бухгалтер, экономист, продавец.
В программе открытого отбора предприятия:
- МКУ «Сервисный центр города Тулы»;
- ПАО «Россети Центр и Приволжье»;
- АО «Южморрыбфлот»;
- ООО «Волоть»;
- ООО «Тульское производственное предприятие „Квант“»;
- ТРОО «Центр социальной реабилитации инвалидов „Березень“»;
- ООО ТРО «Всероссийское общество инвалидов»;
- ООО «Агроторг».
Открытый отбор состоится 18 июля с 10.00 в здании Кадрового центра «Работа России» по адресу: Тула, ул. Демонстрации, 34.