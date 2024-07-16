Туляков с ограниченными возможностями приглашают на ярмарку вакансий

Фото Центра занятости Тульской области.

18 июля Кадровый центр «Работа России» приглашает туляков с ограниченными возможностями на ярмарку вакансий, в которой примут участие 8 работодателей.

Такой формат позволяет каждому соискателю пройти собеседование сразу с несколькими работодателями на одной площадке, что повышает шансы на трудоустройство.

Работодатели готовы предложить более 350 вакантных рабочих мест для соискателей с разным опытом работы и квалификацией.

Среди вакансий с заработной платой от 35 тысяч рублей: социальный работник, заведующий отделом, главный специалист, инспектор, ведущий инженер, специалист, аналитик, специалист по кадрам, бухгалтер, экономист, продавец.

В программе открытого отбора предприятия:

МКУ «Сервисный центр города Тулы»;

ПАО «Россети Центр и Приволжье»;

АО «Южморрыбфлот»;

ООО «Волоть»;

ООО «Тульское производственное предприятие „Квант“»;

ТРОО «Центр социальной реабилитации инвалидов „Березень“»;

ООО ТРО «Всероссийское общество инвалидов»;

ООО «Агроторг».

Открытый отбор состоится 18 июля с 10.00 в здании Кадрового центра «Работа России» по адресу: Тула, ул. Демонстрации, 34.