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Туляков с ограниченными возможностями приглашают на ярмарку вакансий
Фото Центра занятости Тульской области.

Туляков с ограниченными возможностями приглашают на ярмарку вакансий

Работодатели готовы предложить более 350 вакантных рабочих мест.

18 июля Кадровый центр «Работа России» приглашает туляков с ограниченными возможностями на ярмарку вакансий, в которой примут участие 8 работодателей. 

Такой формат позволяет каждому соискателю пройти собеседование сразу с несколькими работодателями на одной площадке, что повышает шансы на трудоустройство. 

Работодатели готовы предложить более 350 вакантных рабочих мест для соискателей с разным опытом работы и квалификацией. 

Среди вакансий с заработной платой от 35 тысяч рублей: социальный работник, заведующий отделом, главный специалист, инспектор, ведущий инженер, специалист, аналитик, специалист по кадрам, бухгалтер, экономист, продавец. 

В программе открытого отбора предприятия: 

  • МКУ «Сервисный центр города Тулы»;
  • ПАО «Россети Центр и Приволжье»;
  • АО «Южморрыбфлот»;
  • ООО «Волоть»;
  • ООО «Тульское производственное предприятие „Квант“»;
  • ТРОО «Центр социальной реабилитации инвалидов „Березень“»;
  • ООО ТРО «Всероссийское общество инвалидов»;
  • ООО «Агроторг».

Открытый отбор состоится 18 июля с 10.00 в здании Кадрового центра «Работа России» по адресу: Тула, ул. Демонстрации, 34.

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