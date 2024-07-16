При раскопках тульские археологи нашли редкую серебряную монету эпохи Петра I

Фото пресс-службы Тульского музейного объединения.

Очередные работы в селе Ченцово Заокского района прошли на раскопе вблизи церковно-приходской школы.

Как сообщает пресс-служба Тульского музейного объединения, при разборке первого пласта покрова было найдено несколько уникальных предметов второй половины XIX века.

Археологи обнаружили молоток с цельной кованой рукоятью и петельчатыми завершением.

Также в ходе работы был найден односторонний гвоздодер, длиной чуть больше 35 сантиментов или пол-аршина. У инструмента можно заметить петельчатое завершение.

Не менее интересной находкой стал фрагмент бронзового бубенчика от конской сбруи.

Найденный старообрядческий наперсный крест датируется XVIII веком, а фрагмент голландской курительной трубки — второй половиной XVII.

Небольшим, но редким предметом стала найденная монета «копейка» эпохи Петра I, выполненная из серебра.

— Эти находки очень важны для понимания и изучения финального этапа существования усадьбы, локализации дворов в округе. Благодаря раскопам мы также узнаем лучше историю самой церковно-приходской школы, — рассказывает археолог Сергей Зацаринный.