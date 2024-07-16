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Где в Туле не будет света 17 июля

Где в Туле не будет света 17 июля

«Тулгорэлектросети» запланировали отключения с 9.00 до 17.00.

Публикуем список адресов:

  • ул. Марата, 31, 31-а, 33, 35-а,
  • ул. Гармонная, 37,
  • ул. Набережная Дрейера, 47,
  • пр-т Ленина, 125,
  • ул. Н. Островского, 25-37 (нечётн.), 33-а, 51-а,
  • ул. Кирова, 135, 137, 139, 141,
  • ул. Серова, 1,
  • пер. Н. Руднева, 6-12 (чётн.), 5-13 (нечётн.), 6-а, 8-а, 10-а,
  • пер. Шевченко, 3-15 (нечётн.), 6, 6-а, 6-в, 8, 8-а, 10, 10-а, 10-б,
  • ул. Н. Руднева, 32-46 (чётн.), 23-47 (нечётн.), 34-а, 39-а,
  • ул. Клюева, 8, 8-а,
  • ул. Циолковского, 8-а, 8-б, 8-в, 8-г, 10, 12, 12-а, 27, 29, 31,
  • 3-й Южный пр-д, 1-15 (нечётн.), 4-16 (чётн.),
  • 1-й Городской пр-д, 1-17 (нечётн.), 2-16 (чётн.), 7-а,
  • ул. Станиславского, 15-27 (нечётн.), 21-а,
  • ул. Шевченко, 16-26 (чётн.), 5, 5-а, 5-б, 7, 11, 11-а,
  • ул. Мезенцева, 1, 3,
  • пос. Скуратово: пос. 1-й Западный: ул. Грибоедова, 54, 56, 56 к. 2,
  • пос. Трудовой, 31-41.

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