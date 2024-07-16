  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Забота или «терроризм»: в деревне под Тулой соседи спорят из-за благоустройства дороги - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Забота или «терроризм»: в деревне под Тулой соседи спорят из-за благоустройства дороги

Забота или «терроризм»: в деревне под Тулой соседи спорят из-за благоустройства дороги

В деревне Беломутово несколько дней продолжается скандал: житель отсыпал дорогу асфальтовой срезкой. Одни соседи рады благоустройству, а другие требуют щебень.

Дорога между домами в деревне Беломутово – обычная «грунтовка», с ухабами и ямами. Один из жителей решил не ждать, когда на состояние дороги обратят внимание чиновники, и приведут её в надлежащее состояние. Он купил асфальтовую крошку и рассыпал её по поверхности. 

Большинство соседей оценили и предложили свою помощь. Мужчина согласился — решили скинуться деньгами. Кто-то перевёл нужную сумму сразу, кому-то показалось слишком дорого. Но факт остаётся фактом — асфальтовую крошку раскидали по дороге, засыпав ею ямы. 

Один из жителей деревни по имени Алексей оказался совершенно не рад такой инициативе:

— Сосед заблокировал мне дорогу к дому. Я считаю, что это самый настоящий терроризм. А если понадобится проезд скорой или пожарной, то все? Он заявляет, что я ему должен 20 тысяч рублей. Иначе пользоваться дорогой не буду! Зачем он эту асфальтовую крошку привез? Это же мусор! Никакой технологии, ничего не соблюдено. Она смоется, как песок. И все! Дорогу надо отсыпать щебенкой, а этот свой мусор пусть он увозит! — написал в Телеграм-бот Myslo Алексей и приложил фото заблокированной дороги. 

Редакция связалась с Андреем, инициатором благоустройства:

— Участие в софинансировании — добровольное. Я никого не принуждаю, я сам устал ездить по ямам и поэтому решил ее отсыпать. Если соседи готовы меня поддержать, буду рад. И вся деревня так или иначе поучаствовала: кто-то деньгами, кто-то просто вышел помог. Алексей же считает, что содержать дорогу должен муниципалитет, а вот сам выйти на улицу с лопатой и сделать дорогу у своего дома лучше — не хочет. Я не могу его заставить это сделать, пусть сам решает: хочет он до дома доезжать или ему удобно пешком идти. Мало того, что я привез материал — я же теперь ещё и разровнять его перед чужим домом должен?! 

 

А вы что бы сделали в такой ситуации: обивали пороги администрации и надзорных ведомств и требовали от всех исполнять обязанности по содержанию дороги? Или взяли бы дело в свои руки, рискуя нарваться на критику соседей?

MySlo.ru
Есть интересная история, новость, фото или видео? Телефон редакции 57-07-07. Или пишите:

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
Автор:
вчера, в 21:21 +2
Другие статьи по темам
Событие
дорогиблагоустройство
Место
ТулаТульская область

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Где в Туле не будет света 17 июля
Где в Туле не будет света 17 июля
В Туле водитель выскочил на перекресток через двойную сплошную
В Туле водитель выскочил на перекресток через двойную сплошную
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.