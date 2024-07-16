Забота или «терроризм»: в деревне под Тулой соседи спорят из-за благоустройства дороги

Дорога между домами в деревне Беломутово – обычная «грунтовка», с ухабами и ямами. Один из жителей решил не ждать, когда на состояние дороги обратят внимание чиновники, и приведут её в надлежащее состояние. Он купил асфальтовую крошку и рассыпал её по поверхности.

Большинство соседей оценили и предложили свою помощь. Мужчина согласился — решили скинуться деньгами. Кто-то перевёл нужную сумму сразу, кому-то показалось слишком дорого. Но факт остаётся фактом — асфальтовую крошку раскидали по дороге, засыпав ею ямы.

Один из жителей деревни по имени Алексей оказался совершенно не рад такой инициативе:

— Сосед заблокировал мне дорогу к дому. Я считаю, что это самый настоящий терроризм. А если понадобится проезд скорой или пожарной, то все? Он заявляет, что я ему должен 20 тысяч рублей. Иначе пользоваться дорогой не буду! Зачем он эту асфальтовую крошку привез? Это же мусор! Никакой технологии, ничего не соблюдено. Она смоется, как песок. И все! Дорогу надо отсыпать щебенкой, а этот свой мусор пусть он увозит! — написал в Телеграм-бот Myslo Алексей и приложил фото заблокированной дороги.

Редакция связалась с Андреем, инициатором благоустройства:

— Участие в софинансировании — добровольное. Я никого не принуждаю, я сам устал ездить по ямам и поэтому решил ее отсыпать. Если соседи готовы меня поддержать, буду рад. И вся деревня так или иначе поучаствовала: кто-то деньгами, кто-то просто вышел помог. Алексей же считает, что содержать дорогу должен муниципалитет, а вот сам выйти на улицу с лопатой и сделать дорогу у своего дома лучше — не хочет. Я не могу его заставить это сделать, пусть сам решает: хочет он до дома доезжать или ему удобно пешком идти. Мало того, что я привез материал — я же теперь ещё и разровнять его перед чужим домом должен?!

А вы что бы сделали в такой ситуации: обивали пороги администрации и надзорных ведомств и требовали от всех исполнять обязанности по содержанию дороги? Или взяли бы дело в свои руки, рискуя нарваться на критику соседей?