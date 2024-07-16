С января по июнь более 6000 туляков обратились к психологам

За первую половину 2024 года в кабинетах медико-психологического консультирования Тульской области специалисты провели 2668 консультаций. 93 из них получили участники СВО, 90 – члены их семей.

В кабинетах медико-психологической помощи за то же время состоялось 3247 консультаций. Кроме того, медицинские психологи ТОКПБ № 1 им. Н. П. Каменева продолжают работу в тульском филиале Фонда «Защитники Отечества» – за полгода там было оказано 94 консультации.

– Мы видим, что жители Тульской области активно обращаются за помощью к медицинским психологам, востребованность этого направления нашей деятельности очевидна, – отметил главный врач ТОКПБ № 1 им. Н. П. Каменева, Заслуженный врач России Лев Лосев. – Одна из наших ключевых стратегических задач – дальнейшее развитие психиатрической службы и совершенствование работы кабинетов психологической помощи.

Чаще всего туляки обращаются к психологам с тревожностью, последствиями глубокого стресса, посттравматическими расстройствами, при наличии трудностей на работе, проблем в общении с родственниками или коллегами.