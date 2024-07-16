Ряды «Арсенала» может пополнить нападающий «Ростова»

Фото: premierliga.ru.

Нападающий «Ростова» 22-летний Максим Турищев проведет предстоящий сезон в «Арсенале». Сегодня футболист должен прибыть в расположение туляков, пишет в своем телеграм-канале Ильев.

Клубы согласовывают условия перехода. Вероятно, это будет полноценный трансфер, при этом ростовчане смогут вернуть футболиста обратно за маленькую компенсацию.

В минувшем сезоне Турищев выступал на правах аренды за «Родину», забив 4 мяча и сделав одну голевую в 19 матчах первенства. Также на его счету 3 гола в 3 играх в Кубке России. Почти весь весенний этап форвард пропустил из-за травмы.