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  4. Жителя Узловского района задержали за убийство и изнасилование 19-летней давности - Новости Тулы и области. Криминал - MySlo.ru
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Жителя Узловского района задержали за убийство и изнасилование 19-летней давности
Фото из архива Myslo

Жителя Узловского района задержали за убийство и изнасилование 19-летней давности

Долгое время расследование уголовного дела было приостановлено, но в конце концов, правоохранителям удалось установить личность убийцы.

Первым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Тульской области расследуется уголовное дело по статье «Убийство сопряженное с изнасилованием».

Трагедия произошла 6 февраля 2005 года в пос. Дубовка Узловского района. Местная жительница распивала спиртное в компании знакомых, после чего отправилась домой. Утром её тело было найдено в поле недалеко от дома. Несмотря на все усилия следователей и оперативников, установить лицо, причастное к убийству, не удалось. 

Работа по делу не прекращалась на протяжении почти двух десятилетий. Проанализировав все материалы дела и собранные доказательства, сопоставив их с современными базами данных, сыщикам удалось выйти на след злоумышленника. Им оказался местный житель, который в тот роковой вечер вызвался проводить погибшую до дома. Мужчина задержан, с ним работают следователи.

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Фотограф:
сегодня, в 19:40 +1
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Место
Тульская областьУзловский район
 

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