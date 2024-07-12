В Госдуме предложили штрафовать губернаторов за борщевик

Депутаты ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, согласно которому предлагается штрафовать губернаторов за борщевик на землях населенных пунктов. Документ опубликован в электронной базе нижней палаты парламента:

— Законопроектом предлагается установить необходимость проведения мероприятий по защите земель населенных пунктов, находящихся в собственности субъекта РФ, от зарастания сорными растениями. Для установления ответственности за невыполнение указанных мероприятий предлагается внести изменения в Кодекс РФ об административной ответственности, установив административную ответственность в виде штрафа высшему должностному лицу субъекта РФ в размере от 20 до 50 тысяч рублей.

Напомним, в 2024 году в Тульской области на борьбу с борщевиком выделили 37 млн рублей. Это на 13 млн рублей больше, чем в прошлом году.