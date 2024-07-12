Погода в Туле 13 июля: жара не сбавляет обороты

Фото из архива Myslo

Осадков в субботу не ожидается.

На территории регионе сохраняется переменная облачность. Без осадков, ветер переменный, до восьми метров в секунду.

Температура ночью – от +11 до +16 градусов, днём – от +26 до +31. Атмосферное давление ниже нормы – 740-745 мм рт. ст.