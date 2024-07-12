Домоседство и питьевой режим: тульский врач рассказал, как уберечь детей от жары

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Солнечные и тепловые удары – одна из главных опасностей летнего сезона. В зоне повышенного риска находятся дети.

Тепловой удар – это тяжелое нарушение жизнедеятельности организма, связанное с его перегревом. Солнечный удар возникает из-за долгого и интенсивного воздействия солнечного излучения на организм. Вот признаки теплового и солнечного ударов:

головокружение,

головная боль,

тошнота, рвота,

повышение температуры тела,

покраснение кожных покровов,

холодный пот,

потеря сознания.

По словам заместителя главврача тульской городской больницы имени Д. Я. Ваныкина Константина Тучина, чтобы избежать негативных последствий в жаркую погоду следует соблюдать ряд простых правил: