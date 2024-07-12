Домоседство и питьевой режим: тульский врач рассказал, как уберечь детей от жары

Тепловой удар – это тяжелое нарушение жизнедеятельности организма, связанное с его перегревом. Солнечный удар возникает из-за долгого и интенсивного воздействия солнечного излучения на организм. Вот признаки теплового и солнечного ударов:
- головокружение,
- головная боль,
- тошнота, рвота,
- повышение температуры тела,
- покраснение кожных покровов,
- холодный пот,
- потеря сознания.
По словам заместителя главврача тульской городской больницы имени Д. Я. Ваныкина Константина Тучина, чтобы избежать негативных последствий в жаркую погоду следует соблюдать ряд простых правил:
- Старайтесь не находиться на солнце в час пик: с 11.00 до 17.00 минимизируйте пребывание детей на открытом солнце.
- Выбирайте правильную одежду: для прогулок лучше использовать лёгкую одежду из натуральных тканей и не забывать о головном уборе.
- Поддерживайте гидратацию: регулярно давайте детям пить воду. Во время жары организм требует больше жидкости, чем обычно.
- Следите за питанием: исключите из рациона детей тяжелую и жирную пищу. Такая еда «нагрузит» организм и он будет хуже справляться с перегревом.