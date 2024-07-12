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Домоседство и питьевой режим: тульский врач рассказал, как уберечь детей от жары
Фото из архива Myslo

Домоседство и питьевой режим: тульский врач рассказал, как уберечь детей от жары

Солнечные и тепловые удары – одна из главных опасностей летнего сезона. В зоне повышенного риска находятся дети.

Тепловой удар – это тяжелое нарушение жизнедеятельности организма, связанное с его перегревом. Солнечный удар возникает из-за долгого и интенсивного воздействия солнечного излучения на организм. Вот признаки теплового и солнечного ударов:

  • головокружение,
  • головная боль,
  • тошнота, рвота,
  • повышение температуры тела,
  • покраснение кожных покровов,
  • холодный пот,
  • потеря сознания.

По словам заместителя главврача тульской городской больницы имени Д. Я. Ваныкина Константина Тучина, чтобы избежать негативных последствий в жаркую погоду следует соблюдать ряд простых правил:

  1. Старайтесь не находиться на солнце в час пик: с 11.00 до 17.00 минимизируйте пребывание детей на открытом солнце.
  2. Выбирайте правильную одежду: для прогулок лучше использовать лёгкую одежду из натуральных тканей и не забывать о головном уборе.
  3. Поддерживайте гидратацию: регулярно давайте детям пить воду. Во время жары организм требует больше жидкости, чем обычно.
  4. Следите за питанием: исключите из рациона детей тяжелую и жирную пищу. Такая еда «нагрузит» организм и он будет хуже справляться с перегревом.

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сегодня, в 21:21 +1
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