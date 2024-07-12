Тулячки попросили Дмитрия Миляева расселить аварийное жильё

Жительница оружейной столицы пожаловалась на аварийное состояние межэтажного перекрытия – из-за этого её квартира стала непригодной для проживания.

Дмитрий Миляев поручил главе администрации Тулы Илье Беспалову подготовить муниципальный правовой акт, по которому управляющие компании Тулы смогут получить субсидию на неотложный капремонт общего имущества МКД. Врио губернатора подчеркнул, что ремонт в доме нужно завершить до 1 октября.

Жительница дома в пер. Шевченко рассказала, что здание должно быть расселено первоочередном порядке, но вопрос не сдвигается с мертвой точки. Дмитрий Миляев заверил, что жильцов переселят в 2025 году. Двухквартирный дом в пос. Трудовой он поручил расселить уже в этом году за счет региональных средств.

Кроме того, Дмитрий Вячеславович пообещал жительнице Белева решить проблему с затоплением подвала – канализационные сети и коллектор будут отремонтированы.

Супруги тульских военнослужащих попросили помочь организовать концерты и уличную фотовыставку «Лица Армии» с портретами военнослужащих. Дмитрий Миляев отметил, что прославлять наших парней – дело важное и благородное. Министру молодежной политики Тульской области Алексею Давлетшину поручено детально проработать эти вопросы.