  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Три тулячки попросили Дмитрия Миляева расселить аварийное жильё - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Тулячки попросили Дмитрия Миляева расселить аварийное жильё
Фото: пресс-служба правительства Тульской области

Тулячки попросили Дмитрия Миляева расселить аварийное жильё

Врио главы региона провёл личный приём жителей.

Жительница оружейной столицы пожаловалась на аварийное состояние  межэтажного перекрытия – из-за этого её квартира стала непригодной для проживания.

Дмитрий Миляев поручил главе администрации Тулы Илье Беспалову подготовить муниципальный правовой акт, по которому управляющие компании Тулы смогут получить субсидию на неотложный капремонт общего имущества МКД. Врио губернатора подчеркнул, что ремонт в доме нужно завершить до 1 октября.

Жительница дома в пер. Шевченко рассказала, что здание должно быть расселено первоочередном порядке, но вопрос не сдвигается с мертвой точки. Дмитрий Миляев заверил, что жильцов переселят в 2025 году. Двухквартирный дом в пос. Трудовой он поручил расселить уже в этом году за счет региональных средств.

Кроме того, Дмитрий Вячеславович пообещал жительнице Белева решить проблему с затоплением подвала – канализационные сети и коллектор будут отремонтированы.

Супруги тульских военнослужащих попросили помочь организовать концерты и уличную фотовыставку «Лица Армии» с портретами военнослужащих. Дмитрий Миляев отметил, что прославлять наших парней – дело важное и благородное. Министру молодежной политики Тульской области Алексею Давлетшину поручено детально проработать эти вопросы.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
вчера, в 21:54 +1
Другие статьи по темам
Событие
личный прием гражданправительство Тульской областиобращения туляковврио губернатора Тульской области
Люди
Дмитрий Миляев
Место
Тульская область
 

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
В Туле «новичок» на Lexus нарушает ПДД
В Туле «новичок» на Lexus нарушает ПДД
Домоседство и питьевой режим: тульский врач рассказал, как уберечь детей от жары
Домоседство и питьевой режим: тульский врач рассказал, как уберечь детей от жары
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.