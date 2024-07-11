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Самый крупный звездопад лета: названа дата пика метеорного потока Персеиды
Фото из архива Myslo.

Самый крупный звездопад лета: названа дата пика метеорного потока Персеиды

В Московском планетарии рассказали, куда смотреть, чтобы не пропустить звездопад.

Звездопад Персеиды жители средних широт Северного полушария традиционно смогут наблюдать в июле и августе.

В 2024 году Персеиды будут заметны на небе с 17 июня по 24 августа, а пик звездопада придется на 12 августа. В эту ночь на небе можно увидеть до 100 метеоров за час, но среднее число их — около 60. Вечером Луна рано опустится за горизонт и не помешает наблюдать звездопад.

Кстати, звездопад Персеиды на самом деле метеорный поток. С середины лета наша планета проходит через хвост кометы Свифта-Таттла. Находящиеся в нем метеоры сгорают в атмосфере земли. Процесс этот проходит на фоне созвездия Персея, отсюда и название. 

В Московском планетарии отмечают, что в средней полосе России в районе полуночи созвездие Персей располагается в северо-восточной части неба, а к утру поднимается очень высоко (почти в зенит), так что «падающие звезды» будут видны по всему небосводу. Радиант Персеид находится на границе созвездий Персей, Жираф и Кассиопея. Ищите Кассиопею (перевернутую М), левее и ниже у горизонта светит яркая звезда Капелла (альфа Возничего) — между Кассиопеей и Капеллой располагается радиант Персеид. В августе, вблизи полуночи, он как раз на северо-востоке. Именно туда и нужно смотреть. Метеоры будут как бы вылетать из радианта, и наблюдать их можно по всему небу.

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