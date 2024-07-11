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Студенты Мединститута проходят практику в Тульской детской больнице
Фото минздрава Тульской области.

Студенты Мединститута проходят практику в Тульской детской больнице

Сейчас в медучреждении работают 14 помощников медицинских сестер.

Будущие врачи, выполняя обязанности помощника медсестры, заботятся о маленьких пациентах, поддерживают чистоту в отделении и палатах, помогают в транспортировке больных. Все действия выполняются под чутким вниманием и поддержкой опытных специалистов. Об этом сообщает минздрав Тульской области.

Сейчас в больнице работают 14 помощников медицинских сестер — это студенты 1-го курса Медицинского института ТулГУ.

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В 2023 году после окончания вуза в детскую областную больницу пришли работать 9 специалистов. 

В этом году штат врачей пополнится еще на 8 сотрудников, среди которых педиатр, травматолог-ортопед, психиатр, офтальмолог и отоларинголог.

Также 15 выпускников из Тульского, Рязанского и Сеченовского университетов будут трудоустроены по целевому направлению.

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