Магистрам-отличникам из Тульского государственного университета вручили дипломы: фоторепортаж

Фото Екатерины Беловой.

В среду, 10 июля, в Студенческом сквере торжественно вручили дипломы магистрам Тульского государственного университета, окончившим обучение с отличием. Среди магистров-отличников лауреаты стипендий Президента РФ и Правительства РФ, правительства Тульской области, именных стипендий, а также сотрудники молодежных лабораторий.

Поздравить их пришли первые лица региона.

Дмитрий Миляев, врио губернатора Тульской области:

— Мы поддерживаем молодежь региона и заинтересованы в том, чтобы вы оставались на тульской земле. Сделаем все, чтобы вам было комфортно жить и работать в городе-герое Туле. Я убежден, что вас ждет большой успех. Не бойтесь ошибок, помните, что успех складывается не из побед, а из умения подниматься после неудачи и идти вперед.

Олег Кравченко, ректор Тульского государственного университета:

— В этом году ТулГУ окончили 2390 человек. Сегодня здесь собрались лучшие выпускники, те, кто ярко проявил себя. Перед вами открыто много дорог, вас ждут на предприятиях и в организациях региона. И конечно же, в родном вузе! Очень важно, чтобы знания, которые вы получили в ТулГУ, обязательно пригодились вам в жизни.

В этом году из ТулГУ выпустилось 462 магистра, 283 из них получили дипломы с отличием. Но на торжественное вручение пригласили не всех, а только тех, кто окончил с отличием и бакалавриат, и магистратуру. В этом году таких выпускников оказалось 108.

Кристина Иванова, магистр по специальности «химия»:

— У меня была научная магистратура. Это не просто учеба, как в бакалавриате, на которой просто нужно ходить на пары. В магистратуре мы работали в лаборатории «БиоХимТехЦентра», проводили исследования, писали статьи, участвовали в конференциях.

Мне было интересно учиться все эти годы, так что после магистратуры уходить из вуза я не хочу, буду поступать в аспирантуру и дальше заниматься наукой.

Мы делаем биосенсоры, которые определяют глюкозу в крови. Разрабатываем чувствительный слой для тест-полосок, а сейчас перешли еще и на микроэлектроды, которые будут вживляться в руку и выдавать данные на экран телефона. Такие технологии уже применяют за рубежом, наши исследования сделают метод доступным в России. Некоторые компании заинтересовались разработками и хотят как можно быстрее использовать их для массового производства. Думаю, в ближайший год-два это случится.

Наука — это не скучно. Помимо работы в лаборатории, у нас бывают командировки. Мы были на конференциях в Москве, Новочеркасске, Сочи, работали несколько недель в Питере. Это приятное дополнение к обучению в вузе.

Егор Константинов, магистр по специальности «биотехнология»:

— Учебу в магистратуре я не могу назвать сложной. Я занимался в основном наукой. Причем тематика была для меня совсем новая, так что пришлось нагонять. Учеба занимала большую часть времени, но я не жалею — это было интересно.

Буду поступать в аспирантуру, мне нравится наука, и это я понял еще в шестом классе. Уже тогда заинтересовался биологией и физикой. Я долго выбирал, с какой же профессией связать жизнь, и понял, что «биотехнология» подходит больше всего. Это обширная область, из которой можно пойти куда угодно.

Сейчас развитию науки в регионе уделяется много внимания, это открывает большие перспективы для ученых. В исследованиях заинтересованы крупные производства, и со временем их станет только больше.

Елена Бушуева, магистр по специальности «информатика и вычислительная техника»:

— Магистратура была для меня интересным опытом. Поняла, что хочу работать с цифровыми технологиями, лет в 15. Тогда у меня появился первый компьютер, и я осознала, какие возможности он дает. Не ошиблась. Годы прошли, а специальности, связанные с этой сферой стали только еще более востребованными.

Сейчас у меня много возможностей для карьерного роста. Во время учебы я уже работала и сейчас занимаю должность главного специалиста в департаменте работы с базами данных и программным ПО в одной из крупных компаний.

Легко ли было совмещать работу и учебу? Непросто. Но мне повезло. Преподаватели и руководители на работе оказались понимающими, так что шли навстречу. Ну а я благодаря этому опыту научилась быть гибкой. Думаю, это тоже пригодится в будущем.

Даниил Андронычев и Алина Подшибякина, магистры по специальности «прикладная математика и информатика»:

— Учеба занимала очень много времени, но оно того стоит. У выпускников нашего направления большие перспективы. Одно из самых быстроразвивающихся направлений — развитие искусственного интеллекта. Думаем, эта сфера еще много лет будет в топе.

Мы решили не упускать время, совмещали учебу с работой. Так что на студенческие развлечения времени почти не оставалось. Но мы понимали: это фундамент будущего.

Обучение в магистратуре очень полезно. Оно сильно отличается от бакалавриата. Здесь упор идет на самообучение. Вы работаете в тандеме с научным руководителем, движетесь к своим целям. Такой формат работы учит самостоятельности.

Торжественное вручение дипломов завершилось традиционным подкидыванием конфедераток в воздух.