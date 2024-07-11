Жара на складах Wildberries в Алексине: против руководства возбудили административное дело

Проверку проводили около недели назад, до гибели рабочего.

3 июля представители санитарного ведомства и межрайонной прокуратуры выехали на проверку помещений ООО «ВБ Алексин». Напомним, их внимание привлекли жалобы сотрудников склада на отсутствие кондиционеров.

Проверка Роспотребнадзора показала: не все рабочие склада обеспечены водой. А еще некоторые рабочие места не соответствовали гигиеническим нормативам параметров микроклимата.

— По выявленным нарушениям территориальным отделом Управления возбуждено дело об административном правонарушении в отношении ООО «ВБ Алексин», — отметили в пресс-службе ведомства.

Напомним, сразу же после резонанса, Wildberries пообещал установить кондиционеры и кулеры. Буквально через неделю сотрудники склада сообщили о смерти мужчины — он скончался на рабочем месте до приезда скорой. Компания выступила с заявлением о том, что у погибшего оторвался тромб.