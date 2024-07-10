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«Главное – сделать шаг из самолета»: тульские десантники совершили плановые прыжки

«Главное – сделать шаг из самолета»: тульские десантники совершили плановые прыжки

Первый прыжок или сотый – одинаково волнительны, признаются десантники. Но самый незабываемый – конечно же, первый.

Военнослужащие-срочники и контрактники тульской 106-й гвардейской дивизии ВДВ приступили к тренировочным прыжкам с парашютом. Очередная их серия состоялась 10 июля.

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Никита О., военнослужащий 106-й ГВ ВДД сегодня совершил свой восьмой прыжок:

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– Для тех, кто уже ранее прыгал, за день-два проводится предпрыжковая подготовка. Отрабатывается правильное отделение от самолета: посчитать 501, 502, 503, 504, 505, раскрыть парашют, убедиться, что купол раскрыт и повернуться по ветру. Основной парашют раскрывается всегда – в 99,99% случаев. На оставшуюся сотую долю процента у каждого есть запасной парашют. Десантирование – это надежно. Те, кто готовится к первому прыжку, обычно смотрят на старших сослуживцев, вдохновляются их опытом и страх уходит. Самое главное – сделать шаг из самолета, а дальше уже выполняются доведенные до автоматизма действия и ты наслаждаешься полетом. Это же неповторимое чувство: парить в воздухе!

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Алексей С. призвался 22 мая. Говорит, что служба в десантных войсках была его мечтой.

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Мы пообщались с ним перед первым его прыжком:

– Хотел служить в ВДВ, потому что считаю, что это круто и ответственно. Не каждого десантника допускают до прыжков, нужно идеальное здоровье и стрессоустойчивость! Если честно, то сейчас ни о чем не думаю. Не могу сказать, что страшно, но есть некоторое волнение. Старшие товарищи говорят, что в первый раз я ничего не пойму – глаза закрыл, открыл – а вот уже и земля...

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На счету медсестры Виктории П., которая служит в дивизии по контракту, уже 21 «шаг в небо».

– Прыжки – это обязательная составляющая нашей службы. Я должна совершать 4 прыжка в год. Сегодня был второй в этом году. Эмоции после каждого приземления потрясающие! После долгого перерыва неба не хватает. Мне оно даже снится, я очень по нему скучаю. Приземлилась: поле, цветы, бабочки летают. И невероятная легкость внутри!

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На работе Виктория – военнослужащая, а дома – заботливая мама троих детей. Говорит, что старшие сын и дочь хотят быть похожими на родителей и пойти по их стопам, служить в ВДВ.

Подготовка личного состава к совершению прыжков с парашютом длится около недели.

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– Отрабатываются определенные часы, предусмотренные программой. В неё входит: укладка десантных парашютов, отработка действий на снарядах воздушно-десантного комплекса, совершение прыжков с вышки высотой 30 метров и тренажера. Всё это позволяет психологически подготовить бойцов к совершению первого прыжка, – поясняет заместитель командира воинской части Матвей Г.

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Успешная подготовка – не единственное условие для того, чтобы прыжок состоялся. Правила диктует погода. Утром уточняются метеорологические условия: высота облаков, скорость ветра и т. д. Если нет «противопоказаний» – десантники отправляются в самолеты. Тренировочные полеты выполняются на АН-2.

В этот раз были некоторые сомнения – ветер мог усилиться и тогда прыжки бы пришлось отложить. Но в итоге погода смилостивилась, и десантники выполнили поставленную задачу.

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сегодня, в 19:38 +2
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десантникипрыжки с парашютомВДВ
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ТулаТульская область
 

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