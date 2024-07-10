Руководителю фонда Андрея Первозванного подарили на день рождения тульский пряник

Игорь Крюков от себя лично и от всех жителей региона поздравил с днем рождения председателя попечительского совета фонда Андрея Первозванного Владимира Якунина и по традиции подарил ему визитную карточку Тулы — фирменный пряник.

— Владимир Иванович, с днём рождения! Сил и здоровья вам в ваших благих делах. Спасибо вам, что приобщаете нас к этому, — отметил в своем поздравлении Игорь Крюков.

Стоит отметить, что более года назад Игорь Крюков привез благодатный огонь из Иерусалима в храмы и молельные комнаты Тулы и области. Это стало возможным благодаря Фонду Андрея Первозванного и Владимиру Якунину. Фонд уже много лет доставляет благодатный огонь к нам на Родину.

Это событие является торжественным и важным для миллионов россиян, ведь благодатный огонь символизирует выход света и воскрешение Иисуса Христа.