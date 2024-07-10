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Руководителю фонда Андрея Первозванного подарили на день рождения тульский пряник

Руководителю фонда Андрея Первозванного подарили на день рождения тульский пряник

Подарок вручил тульский писатель, общественный деятель Игорь Крюков.

Игорь Крюков от себя лично и от всех жителей региона поздравил с днем рождения председателя попечительского совета фонда Андрея Первозванного Владимира Якунина и по традиции подарил ему визитную карточку Тулы — фирменный пряник.

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— Владимир Иванович, с днём рождения! Сил и здоровья вам в ваших благих делах. Спасибо вам, что приобщаете нас к этому, — отметил в своем поздравлении Игорь Крюков. 

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Стоит отметить, что более года назад Игорь Крюков привез благодатный огонь из Иерусалима в храмы и молельные комнаты Тулы и области. Это стало возможным благодаря Фонду Андрея Первозванного и Владимиру Якунину. Фонд уже много лет доставляет благодатный огонь к нам на Родину.

Это событие является торжественным и важным для миллионов россиян, ведь благодатный огонь символизирует выход света и воскрешение Иисуса Христа.

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