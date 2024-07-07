В Туле водитель автобуса во время ливня высаживал пассажиров в лужи и на газон

Пользователь Myslo Serji0_0 прислал в нашу традиционную рубрику «Накажи автохама» кадры, снятые на Красноармейском проспекте в Туле. На записи видно, как водитель автобуса почему-то не доезжает до остановочных павильонов, заставляя пассажиров высаживаться в лужи.

«26.04.2024 произошел очередной вопиющий случай наглости, халатности и полного отсутствия знаний ПДД со стороны водителя автобуса маршрута № 16, с госномером о373он71. В 18.00, во время ливня, следовал в сторону Московского вокзала. Вместо того, чтобы остановиться на остановке „Красноармейский проспект“, водитель остановился до знака „остановка общественного транспорта“ и до соответствующей жёлтой разметки. Всем людям, которые ждали автобус на остановке, пришлось бежать под проливным дождём. При этом, на остановке не было других транспортных средств, что могло бы послужить хоть каким-то оправданием.

На полученное замечание водитель заявил, что нет такого правила, которое обязывает производить посадку и высадку пассажиров на остановочные пункты, продемонстрировав полную некомпетентность. На следующих остановках (ул. Лейтейзена в 18.01, ул. Халтурина в 18.02, ул. Фрунзе в 18:03) также высаживал пассажиров в лужи и на газон. Но, самое ужасное состоит в том, что такая картина происходит ежедневно на всех остановках. К сожалению, снять удалось высадку пассажиров только на ул. Халтурина и ул. Фрунзе, но и этого достаточно, чтобы выписать штрафы за нарушение правил перевозки пассажиров», — сообщил автор кадров.





Редакция Myslo благодарит всех пользователей сайта за присланные в рубрику «Накажи автохама» видео и фото.

Конечно же, никто не отменял обращение в ГИБДД. В любом случае — это их работа и привлекать к ответственности будут тоже они и суд. Мы же поможем вам предать нарушение огласке (город должен знать своих «героев») и узнать об итогах вашего обращения. И даже если ГИБДД не сможет по каким-то причинам привлечь нарушителя к ответственности, его уж точно подвергнут общественному порицанию в комментариях под статьей! Если вы стали свидетелем нарушения ПДД и у вас есть видео или фото — присылайте их на наш специальный электронный адрес: [email protected]. Обязательно укажите в письме время, дату и место съемки, а также авторство видео (можно анонимно). Информацию о нарушителях ПДД и происшествиях на дороге можно присылать на телефон нашему корреспонденту Сергею Старикову. Его номер +7 (962)272−02−02. Сообщения в WhatsApp и Telegram принимаются круглосуточно. Кстати, мы принимаем также фото и видео нарушений со стороны пешеходов.