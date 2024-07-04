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МЧС предупреждает туляков о жаре до +35 градусов
Фото Алексея Пирязева.

МЧС предупреждает туляков о жаре до +35 градусов

Жителям региона рекомендуют снизить физические нагрузки и больше пить.

ГУ МЧС по Тульской области предупреждает жителей региона об аномальной жаре. Сегодня, 4 июля, днем температура воздуха достигнет +35 градусов.

Спасатели советуют меньше находиться на улице под прямыми лучами солнца, прятаться в тени или под зонтом, носить лёгкую и просторную одежду из дышащих тканей.

Кроме того, тулякам рекомендуют пить больше жидкости, снизить физические нагрузки до минимума, проветривать помещения, пользоваться кондиционерами, не оставлять домашних животных и людей в припаркованных машинах и на солнце.
 

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Фотограф:
сегодня, в 11:24 +1
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