Администрация просит туляков воздержаться от купания в жару

Фото Алексея Пирязева.

Время с 11.00 до 16.00 — самое опасное для нахождения на улице в аномальную жару. Однако в администрации советуют тулякам воздержаться от купаний и солнечных ванн.

— Если вы все-таки отправитесь на пляж, старайтесь находиться в тени и не плавать слишком долго. Помните, что на отдых с собой нужно брать легкий головной убор, солнцезащитные очки и средства, — напомнили в администрации.

Также в муниципалитете отметили, что на территории городских пляжей запрещено купание детей на надувных матрацах, камерах и других плавательных средствах без надзора взрослых.

Кроме того, не разрешается купание в неположенных местах. Об обустроенных и официальных пляжах Myslo писал в своем материале.

