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Администрация просит туляков воздержаться от купания в жару
Фото Алексея Пирязева.

Администрация просит туляков воздержаться от купания в жару

Также жителям города напомнили о правилах поведения на воде.

Время с 11.00 до 16.00 — самое опасное для нахождения на улице в аномальную жару. Однако в администрации советуют тулякам воздержаться от купаний и солнечных ванн. 

— Если вы все-таки отправитесь на пляж, старайтесь находиться в тени и не плавать слишком долго. Помните, что на отдых с собой нужно брать легкий головной убор, солнцезащитные очки и средства, — напомнили в администрации. 

Также в муниципалитете отметили, что на территории городских пляжей запрещено купание детей на надувных матрацах, камерах и других плавательных средствах без надзора взрослых. 

Кроме того, не разрешается купание в неположенных местах. Об обустроенных и официальных пляжах Myslo писал в своем материале
 

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