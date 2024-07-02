В МФЦ Тулы, Суворова и Новомосковска пройдут консультации для потребителей

Все желающие получат разъяснения по вопросам действующего законодательства и по проблемным направлениями в сфере торговли и оказания услуг.

Сотрудники Управления Роспотребнадзора по Тульской области и «Центра гигиены и эпидемиологии в Тульской области» проведут бесплатные консультации в региональных МФЦ.

Все желающие получат исчерпывающие ответы на вопросы в сфере защиты прав потребителей, консультации и возможные пути разрешения спорных ситуаций. При необходимости специалисты помогут составить досудебную претензию или исковое заявление.

Вам помогут разобраться в конфликтной ситуации и объяснят основные аспекты потребительских правоотношений в среду, 3 июля, с 9.00 до 18.00 по следующим адресам: