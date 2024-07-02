  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. В МФЦ Тулы, Суворова и Новомосковска пройдут консультации для потребителей - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
В МФЦ Тулы, Суворова и Новомосковска пройдут консультации для потребителей

В МФЦ Тулы, Суворова и Новомосковска пройдут консультации для потребителей

Все желающие получат разъяснения по вопросам действующего законодательства и по проблемным направлениями в сфере торговли и оказания услуг.

Сотрудники Управления Роспотребнадзора по Тульской области и «Центра гигиены и эпидемиологии в Тульской области» проведут бесплатные консультации в региональных МФЦ.

Все желающие получат исчерпывающие ответы на вопросы в сфере защиты прав потребителей, консультации и возможные пути разрешения спорных ситуаций. При необходимости специалисты помогут составить досудебную претензию или исковое заявление.

Вам помогут разобраться в конфликтной ситуации и объяснят основные аспекты потребительских правоотношений в среду, 3 июля, с 9.00 до 18.00 по следующим адресам:

  • Тула, ул. Демонстрации, д. 26Б,
  • Новомосковск, ул. Московская, д. 7,
  • Суворов, ул. Ленина, д. 12.

 

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
сегодня, в 21:21 0
Другие статьи по темам
Событие
Управление Роспотребнадзора по Тульской областиконсультации для потребителейзащита прав потребителя
Место
ТулаСуворовНовомосковск
 

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Какие дома Тулы обесточат 3 июля
Какие дома Тулы обесточат 3 июля
Светофор на пересечении улиц Оборонной и Некрасова работает по-новому
Светофор на пересечении улиц Оборонной и Некрасова работает по-новому
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.