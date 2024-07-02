Госдума рассмотрит законопроект об отмене ЕГЭ в октябре

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Депутаты Госдумы рассмотрят проект закона, предлагающий отменить ЕГЭ. Такое заявление сделала первый заместитель главы Комитета по просвещению Яна Лантратова, передают «Известия».

Законопроект планируют рассмотреть в октябре. По словам Лантратовой, вместо ЕГЭ в России хотят проводить государственную итоговую аттестацию в форме экзаменов.

Депутаты считают очевидным, что реформа образования, начатая с введением ЕГЭ, не приносит ожидаемых результатов, «которые должны были бы также выражаться в более высоком качестве знаний и доступности высшего образования».