В Туле стартовал чемпионат области по хоккею на роликах

Фото: Федерация хоккея Тульской области

Принять участие в нём могут любительские команды со всего региона.

В оружейной столице 30 июня начались матчи областного чемпионата по хоккею на роликах среди взрослых команд. Соревнования продлятся почти весь август.

Участие в чемпионате принимают 8 команд. Матчи проходят по правилам роллер спорта 2 периода по 20 минут «грязного» времени. Первый чемпионат по хоккею на роликах проводится на новом роллердроме «Life Time».

Церемония его открытия с участием врио Губернатора Тульской области Дмитрием Миляевым, председателем совета директоров ГК «Полипласт» Александром Шамсутдиновым и президентом Федерации роллер спорта России Сергеем Зюльковым прошла 14 июня.

Федерация хоккея Тульской области приглашает к участию любительские команды! Все подробности можно узнать по телефону: +7(4872)21-64-94.